"Лион" расстаётся с Силвиньо

"Лион" отправил в отставку главного тренера Силвиньо, сообщило руководство французского футбольного клуба.

Тренировать "львов" будет ассистент бразильца Жеральд Батикль. В качестве помощника выступит директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано.

Силвиньо возглавил команду в мае 2019-го. За время пребывания 45-летнего специалиста на посту наставника в турнирной таблице первенства страны "лионцы" опустились на 14-ю строчку, набрав девять очков в девяти матчах.

На групповом этапе Лиги Чемпионов французы идут вторыми. Последняя их встреча с петербургским "Зенитом" завершилась вничью, 1:1.