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"Лион" расстаётся с Силвиньо

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 Надежда Дрямина 
"Лион" расстаётся с Силвиньо
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"Лион" отправил в отставку главного тренера Силвиньо, сообщило руководство французского футбольного клуба.

Тренировать "львов" будет ассистент бразильца Жеральд Батикль. В качестве помощника выступит директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано.

Силвиньо возглавил команду в мае 2019-го. За время пребывания 45-летнего специалиста на посту наставника в турнирной таблице первенства страны "лионцы" опустились на 14-ю строчку, набрав девять очков в девяти матчах.

На групповом этапе Лиги Чемпионов французы идут вторыми. Последняя их встреча с петербургским "Зенитом" завершилась вничью, 1:1.

"Лион" решил активировать процедуру, которая приведёт к расторжению трудового договора с Силвиньо".

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