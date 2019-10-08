Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Италия

Итальянский парламент ожидает сокращение

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Итальянский парламент ожидает сокращение
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Итальянский парламент ожидают сокращения. Число законодателей должно уменьшиться примерно на треть: с 630 до 400 депутатов и с 315 до 200 сенаторов. Нижняя палата приняла эту инициативу подавляющим большинством голосов. Против конституционной реформы выступили лишь 14 депутатов.

Сторонники этих перемен говорят как об экономии бюджетных средств, так и о защите интересов избирателей. Они уверены, что депутаты должны представлять интересы большего числа граждан и шире смотреть на их проблемы. Противники инициативы обвиняют власти в перевороте и разрушении конституционного баланса.

Изменения должны вступить в силу после будущих парламентских выборов в 2023 г., если они не будут оспорены и отвергнуты на референдуме.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube