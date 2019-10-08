Итальянский парламент ожидает сокращение

Итальянский парламент ожидают сокращения. Число законодателей должно уменьшиться примерно на треть: с 630 до 400 депутатов и с 315 до 200 сенаторов. Нижняя палата приняла эту инициативу подавляющим большинством голосов. Против конституционной реформы выступили лишь 14 депутатов.

Сторонники этих перемен говорят как об экономии бюджетных средств, так и о защите интересов избирателей. Они уверены, что депутаты должны представлять интересы большего числа граждан и шире смотреть на их проблемы. Противники инициативы обвиняют власти в перевороте и разрушении конституционного баланса.

Изменения должны вступить в силу после будущих парламентских выборов в 2023 г., если они не будут оспорены и отвергнуты на референдуме.