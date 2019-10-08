Вторая попытка Гулар и Войцеховского

Сильви Гулар претендует на пост Еврокомиссара по внутреннему рынку. Но на минувшей неделе француженка не сумела убедить в своей профессиональной пригодности законодателей. Парламентский комитет задал ей письменные вопросы перед ещё одним голосованием по её кандидатуре. Если Гулар не получит большинства в две трети, её пригласят на новые слушания 10 октября.

Последний на шанс на утверждение еврокомиссаром по сельскому хозяйству успешно использовал Януш Войцеховский. Справившись после неудачи на первых слушаниях с "домашним заданием", он смог расположить депутатов к себе и к своей программе.