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Брюссельское бюро

Вторая попытка Гулар и Войцеховского

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 Андрей Бекетов 
Вторая попытка Гулар и Войцеховского
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Сильви Гулар претендует на пост Еврокомиссара по внутреннему рынку. Но на минувшей неделе француженка не сумела убедить в своей профессиональной пригодности законодателей. Парламентский комитет задал ей письменные вопросы перед ещё одним голосованием по её кандидатуре. Если Гулар не получит большинства в две трети, её пригласят на новые слушания 10 октября.

Последний на шанс на утверждение еврокомиссаром по сельскому хозяйству успешно использовал Януш Войцеховский. Справившись после неудачи на первых слушаниях с "домашним заданием", он смог расположить депутатов к себе и к своей программе.