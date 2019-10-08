Европарламент прослушал Еврокомиссию

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Завершились парламентские слушания кандидатов в Еврокомиссары. В последний день барьер уверенно преодолели политические тяжеловесы Тиммерманс, Вестагер. Не должно возниткнуть проблоем у Домбровскиса. С трудом был утверждён Войцеховский, ещё решается судьба Гулар.

Вечный зампред Тиммерманс

Второе по важности лицо в Еврокомиссии ездит на велосипеде, проявляя заботу о чистоте окружающей среды. Новая должность Франса Тиммерманса называется "исполнительный вице-председатель по европейской "зелёной" сделке", то есть по экологическому соглашению.

Голландский социалист станет первым заместителем Урсулы фон дер Ляйен после ухода в конце месяца Жан-Клода Юнкера.

В молодости Тиммерманс служил в военной разведке, где учился вести допросы пленных на русском языке.

До переезда в Брюссель он был министром иностранных дел Нидерландов. Многим запомнилась его страстная речь в Совете безопасности ООН после того, как в 2014 году был сбит "Боинг" рейса MH17 и погибли 193 его соотечественников:

«Они соединились руками со своими близким, они прижали своих детей к своим сердцам...»

У Тиммерманса трудно складывались отношения с восточноевропейскими странами, которые он критиковал за нарушение верховенства права.

В этом году 58-летний уроженец Маастрихта выдвигал свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии.

Вестагер закрепилась

Маргрете Вестагер, вероятно, сохранит за собой пост Еврокомиссара по конкуренции и будет утверждена исполнительным вице-председателем для цифровой эры.

Президент Дональд Трамп назвал эту датчанку «налоговой леди, которая ненавидит Соединённые Штаты».

За последние 5 лет она наложила многомиллиардные штрафы за неуплату налогов в Европе на американские и транснациональные корпорации, особенно в сфере высоких технологий.

Ранее Вестагер служала в Копенгагене министром экономики и внутренних дел, а в мае этого года безуспешно пыталась занять самый высокий пост в Брюсселе.

В качестве вице-председателя Еврокомиссии она получит большое влияние на общий политический курс и кадровые вопросы, будет осуществлять координацию в таких областях, как данные большого объема, искусственный интеллект и цифровые услуги.

Вторая попытка Гулар и Войцеховского

Сильви Гулар претендует на пост Еврокомиссара по внутреннему рынку. Но на минувшей неделе француженка не сумела убедить в своей профессиональной пригодности законодателей. Парламентский комитет задал ей письменные вопросы перед ещё одним голосованием по её кандидатуре. Если Гулар не получит большинства в две трети, её пригласят на новые слушания 10 октября.

Последний шанс на утверждение еврокомиссаром по сельскому хозяйству успешно использовал Януш Войцеховский. Справившись после неудачи на первых слушаниях с "домашним заданием", он смог расположить депутатов к себе и к своей программе.

Итак, Еврокомиссия прошла дотошную проверку в Европарламенте, хотя и не вся. На вечер вторника не известно, кто будет представлять Венгрию, Румынию и Францию.