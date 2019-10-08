Семейство Брейгелей в Мадриде

Живопись династии Брейгелей представлена на масштабной выставке в мадридском дворце Гавирия. До 12 апреля посетители смогут увидеть 100 произведений знаменитых фламандских художников, которые оказали значимое влияние на развитие европейского искусства 16-го и 17-го веков. Экспозиция уже побывала в Риме, Париже, Тель-Авиве, а также в японских городах и получила положительные отзывы публики.

Куратор выставки Серджио Гадди говорит:

Картины фламандских мастеров заставляют нас понять, что человек — это часть природы, что именно природа движет миром и человечество должно уважать это господство.

На выставке представлены работы семи самых известных мастеров семейства Брейгелей. Эту коллекцию дополняет презентация, рассказывающая об общей ситуации в мире живописи той эпохи, для чего подобраны работы около 20 художников, среди которых — Рубенс, Босх и Давид Тенирс младший.