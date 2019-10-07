Возрождение Катовице

Выросший на угле польский Катовице из скромной деревни 18-го века превратился в крупный промышленный центр. Сейчас город переживает новую трансформацию - разрабатывая более чистый, экологичный и более устойчивый образ жизни и работы. В этом выпуске программы "Крупным планом" мы узнаем, как Катовице превратил свои угольные шахты в шахты культуры и новые платформы для бизнеса.

Центральным элементом этой городской застройки является Силезский музей, построенный в угольной шахте. Наряду с подземными экспозициями и конференц-залами здесь расположена основная галерея, в которой представлены экспонаты, посвященные истории региона и польскому искусству, в том числе работы бывших шахтеров, таких как Ян Новак.

Ян Новак, бывший шахтер: "Это удивительно. Раньше я работал здесь с лопатой, молотком и другими инструментами. А теперь мои работы выставлены здесь, в этом музее, в этой шахте".

Для Новака искусство стало терапией от тяжелой, порой смертельно опасной работы.

Ян Новак: "Это своего рода возможность отключиться от стресса, от работы. Важно, чтобы это не исчезло, чтобы это не было забыто. Все-таки после меня и моих коллег, работы которых также здесь представлены, что-то останется".

Ежегодно музей посещают около четверти миллиона человек, что, по словам директора, говорит само за себя.

Алисия Кнаст, директор Силезского музея: "Здесь собрано много воспоминаний о работе, воспоминаний о жизни, и мы пытаемся не только включить их в нашу программу, но и каким-то образом быть очень близкими к тем, чья жизнь была связана с этим местом".

Еще один символ новой жизни бывшего угольного рудника - Бытомский театр, в здании которого раньше размещалась часовня. Театральная сцена расположена на месте алтаря, где чествовали передовиков, а также оплакивали погибших шахтеров.

Анна Петровска, директор Бытомского театра: "Энергия очень важна, так как наш интерес состоит в том, чтобы создать физичность и рассказывать истории через физичность и осознание тела. Поэтому сравнение с работой, которая была проделана под землей, очень важно и вдохновляюще".

Рядом с шахтой уже сотню лет стоит микрорайон Никишовец, сейчас открывающий свои ворота новым поколениям. Градостроители говорят, что их задача частично состоит в том, чтобы не стереть прошлое, а сделать его частью будущего.

Хенрик Мерчик, городская администрация Хожува: "Пожилые люди, которые работали в этой шахте, которые были связаны с ней, все еще здесь живут, но сейчас это очень модное место, очень трендовое. Здесь можно встретить не только туристические группы, но и, самое главное, новых жителей, тех, кто хочет здесь жить, молодежь".

Реконструкция угледобывающих районов имеет очень важное значение. Евроцентр, расположенный возле пока еще действующего рудника Вежовец, использует переподготовленную квалифицированную рабочую силу, новые технологии и возобновляемые источники энергии.

Патрик Бялаш, Евроцентр, директор по инновациям: "Мы проводим тестирование для малых и средних предприятий в области энергоэффективности в зданиях и эффективности использования возобновляемых источников энергии, солнечных технологий, тестируем интеллектуальные энергосистемы".

Мы едем в Варшаву, чтобы поговорить с министром окружающей среды о Катовице и о том, как он может послужить примером для других городов. В прошлом году в Катовице состоялись климатические переговоры, а в 2022-м пройдет Всемирный форум городов ООН.

Михал Куртыка, министр окружающей среды: "Уже сейчас в этом регионе занято больше людей в автомобильном секторе, чем в горнодобывающем. Есть новые сервисы, стартапы. Люди делают ставку на исследования в области развития, на нанотехнологии. Символично также то, что в районе старой шахты сейчас находится культурная зона. Там есть конгресс-центр, опера, и у нас также есть музей, который описывает историю этого региона".

Новые технологии и культура - две движущие силы возрождения Катовице.