Греция: переселение мигрантов на материк

Около 570 мигрантов из перенаселенного лагеря для беженцев Мория на острове Лесбос прибыли на материк.
В порту Пирея близ Афин их ожидали автобусы, чтобы доставить их в распределительный центр на севере Греции.
Транспортировка мигрантов стала вынужденной мерой, поскольку в лагере на Лесбосе, рассчитанном на 3 тысячи человек, к настоящему моменту проживает около 13 тысяч беженцев.
Среди перевезенных с Лесбоса мигрантов -семьи, одинокие женщины с детьми и несовершеннолетние.
Беженцы, в основном из Афганистана, не раз устраивали акции протеста, требуя перевезти их на материк из-за невыносимых, по их словам, условий в Мории. Также они были недовольны долгим рассмотрением их запросов на предоставление убежища.
Тем временем поток мигрантов в Грецию не сокращается. Только за первую неделю октября в море были спасены более 400 беженцев.