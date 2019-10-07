Греция: переселение мигрантов на материк

Около 570 мигрантов из перенаселенного лагеря для беженцев Мория на острове Лесбос прибыли на материк.

В порту Пирея близ Афин их ожидали автобусы, чтобы доставить их в распределительный центр на севере Греции.

Транспортировка мигрантов стала вынужденной мерой, поскольку в лагере на Лесбосе, рассчитанном на 3 тысячи человек, к настоящему моменту проживает около 13 тысяч беженцев.

Среди перевезенных с Лесбоса мигрантов -семьи, одинокие женщины с детьми и несовершеннолетние.

Ситуация на греческих островах — один из главных приоритетов для международной организации по миграции. Учитывая перенаселенность лагеря Мория, сегодня — счастливый день для тех, кого перевезли оттуда в лагерь Вайохори. Там условия нахождения приемлемы для постоянного пребывания. Кристина Николаиду Международная организация по миграции

Беженцы, в основном из Афганистана, не раз устраивали акции протеста, требуя перевезти их на материк из-за невыносимых, по их словам, условий в Мории. Также они были недовольны долгим рассмотрением их запросов на предоставление убежища.

Тем временем поток мигрантов в Грецию не сокращается. Только за первую неделю октября в море были спасены более 400 беженцев.