Некурящая Греция: власти ужесточат антитабачный закон

Греция — последняя страна Евросоюза, безуспешно пытающаяся ввести запрет на курение в общественных местах, существующий с 2009 года. Большей части греческого общества удавалось годами его избегать.

Согласно докладу Всемирной Организации Здравоохранения, Греция практически не соблюдает рамки свободной от курения среды. Но власти страны обещают в скором времени исправить ситуацию.

Владельцы баров и ресторанов жалуются на недобросовестную конкуренцию. Те из них, кто сам не курит, как Йоргос Сусунис, который держит бар-ресторан в центре Афин, считают, что следовать закону в последние годы было очень сложно.

Мы были вынуждены пользоваться терпимостью властей, так как клиенты ставили перед нами выбор — либо я сижу и курю, либо ухожу Йоргос Сусунис владелец бара-ресторана в Афинах

Йоргос начал запрещать курение в своем баре-ресторане, но в последние десятилетия голоса некурящих просто игнорировали.

Эти добровольцы пытаются помочь им высказаться. Они создали цифровую платформу для компьютеров и смартфонов, которая собирает, проверяет и публикует данные о заведениях, соблюдающих закон о запрете курения.

Йоргос Балафутис выдвинул эту идею три года назад, когда переехал в Афины из Соединенных Штатов.

Мы должны уважать права человека, сидящего рядом с нами, думать о его здоровье. Не ущемлять его права. И естественно уважать закон. Мы настроены очень оптимистично. Мы видим, что наши усилия ценятся в обществе, получаем позитивный отклик от людей. Они понимают, что мы в первую очередь защищаем права некурящих Йоргос Балафутис создатель платформы Akapnos

Члены команды предпочитают термин "некурящий" вместо "антитабачный", поскольку считают, что общество не должно быть разделено на два лагеря.

Мы не противники курения и не хотим пропагандировать отказ от него. Единственное, что нас волнует - это исполнение закона в закрытых помещениях, мы не хотим быть пассивными курильщиками"

Мы не противники курения и не хотим пропагандировать отказ от него. Единственное, что нас волнует — это исполнение закона в закрытых помещениях, мы не хотим быть пассивными курильщиками Франсис Мощу член команды Akapnos

Приложение скоро будет доступно на английском языке.

Фэй Дулгери, Euronews:

"Греческое общество, похоже, готово принять ограничение курения в общественных местах. Кроме того, большинство людей, независимо от того, согласны они или нет, считают, что на этот раз закон будет соблюдаться, ведь нарушителям в противном случае грозят внушительные штрафы".