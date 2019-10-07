Выбор косовских сербов

Подавляющее большинство жителей населённой сербами северной части Косова проголосовало за партию «Сербский список».

По предварительным данным за партию, выступающую за сохранение связей с Сербией, проголосовали более 98% избирателей северной части города Косовска Митровица.

В их числе – Рада Мимаревич: «Мы продолжаем надеяться на то, что наступит конец всему тому, что мы, сербы, испытываем последние годы. Пора уже положить конец давлению на нас со всех сторон, которое, к сожалению, поддерживают иностранные государства, а иначе оно не было бы возможным. Все это понимают. Весь мир знает, что Косово это священная сербская земля, на которой сейчас хозяйничают другие. Никто не знает, как долго еще это будет продолжаться. Предстоит еще долгая борьба».

С призывом голосовать за «Сербский список» к косовским сербам обращался президент Сербии Александр Вучич. После выборов он назвал результат партии значительной победой, достигнутой вопреки давлению как со стороны косовских властей, так и ряда международных организаций. Наблюдатели от партии в день голосования были задержаны косовской полицией.

Итоги голосования позволят «сербскому списку» занять в косовском парламенте все 10 мест, предназначенные для сербской общины.