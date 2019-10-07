К цифровому сельскому хозяйству

Сельское хозяйство в будущем станет цифровым. Это не просто веяние времени, а реальная потребность. Растущий спрос на продукты питания и обязательства по отношению к окружающей среде нуждаются в новой производственной парадигме, основанной на технологических и экологически безопасных подходах. Об этом нам рассказала Весна Бенгин, координатор проекта Antares:

"Я с самого детства росла в этой части Сербии. Мне всегда говорили, что почва здесь настолько плодородна, что она может кормить всю Европу. Но этого никогда не было. И однажды мы начали задаваться вопросом, что мы, ученые, можем сделать для того, чтобы сельское хозяйство стало более эффективным?

Мы изучаем, как эти технологии могут помочь фермерам получать больше урожая с наименьшими затратами, с меньшим количеством удобрений и меньшим количеством воды, чтобы тратить меньше денег и меньше рисковать при производстве сельскохозяйственной продукции.

Сегодня мы видим, что фермеры осваивают новые технологии довольно быстро. Они понимают ценность цифровых технологий. Они понимают, какую пользу могут принести эти технологии. И, особенно, молодое поколение фермеров знакомо с цифровыми технологиями не понаслышке.

Оптимизируя сельское хозяйство, мы также оказываем очень положительное воздействие на окружающую среду. Советы, которые мы даем фермерам, позволят им использовать меньше удобрений, а именно использовать те удобрения, которые им необходимы, например, для предотвращения вымывания азота. Поэтому оптимизация сельского хозяйства будет полезна не только для него самого, но в то же время она будет очень полезна для окружающей среды".