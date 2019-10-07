Frieze и небесные объекты

В Лондоне завершилась одна из самых посещаемых в мире выставок современного искусства Frieze. В рамках этого мероприятия свои коллекции представили более 130 галерей.

Особой популярностью у посетителей пользовался зал сеульской галереи Huyndai.

Директор галереи Пат Ли говорит: "Нам Джун Пайк считается основателем видеоарта. Уже проходили масштабные ретроспективные выставки его работ, некоторые из работ, которые мы показали, были представлены в музее Гуггенхайма в 2000 году. В этом месяце в Современной галерее Тейт откроется большая выставка, она обещает стать очень интересной и побывает в США, Сингапуре, Амстердаме. Надеюсь, что благодаря ей художник получит еще большую известность".

Галерея Mazzoleni посвятила свою экспозицию Луне и другим небесным телам: Александр Колдер размышляет о покорении космоса, а произведения Джулио Туркато вдохновлены исследованиям поверхности Луны

"Начиная с 60-х, 70-х годов Джулио Туркато пытается воссоздать поверхность Луны, используя различные виды материалов, что особенно заметно в данном произведении, которое мы решили включить в нашу экспозицию", — говорит представитель галереи Людовика Античи.

Впервые свою выставку здесь организовала лондонская галерея ArtAncient: окаменелости, зубы динозавров, кремнёвые орудия первобытного человека , а также древнеегипетские рельефы и скульптуры эпохи Римской империи.

Джетро Свердлофф, директор ArtAncient:

Мы привезли 54 экспоната. Они охватывают 4,5 миллиарда лет истории, начиная с формирования Солнечной системы, для этого представлены метеориты, и продолжая окаменелостями, которые служат свидетельством первой жизни на планете

Больше всего внимания привлек сверкающий метеорит с кристаллами золотистого цвета, найденный на востоке России в 60-х годах прошлого века.

"Этот метеорит — часть ядра астероида и состоит не только из железа, но и из вот этих прекрасных внеземных кристаллов", — показывает Джетро Свердлофф.

И таким образом случайно найденный объект, помещенный в художественный контекст, становится предметом искусства.