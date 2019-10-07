Повышение еврокомиссара Веры Юровой

Чешскому комиссару по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства светит повышение по службе. Вера Юрова может стать вице-председателем по общим ценностям и транспарентности. Ее портфель будет включать противодействие дезинформации, вмешательству в выборы и разжиганию ненависти.

Журнал "Тайм" включает 55-летнюю Юрову в список ста самых влиятельных людей в мире - в основном за её вклад в защиту личных данных.

Её коллега-еврокомиссар Маргрете Вестагер написала в американском журнале:

«Проведя более месяца в чешской тюрьме по ложным обвинениям в коррупции в 2006 году, Вера Юрова посвятила себя европейскому закону, чтобы понять, как может быть совершена такая несправедливость».

Её назначение, вероятно, отражает стремление Урсулы ван дер Лейен увеличить число женщин в своей комиссии и улучшить отношения со странами "Вышеградской четверки".

Вместе с бельгийцем Дидье Рейндерсом чешский политик будет обеспечивать верховенство права. У нынешней комиссии было много столкновений с государствами Центральной и Восточной Европы по этому вопросу.

Юрова принадлежит к той же либеральной политической партии, что и премьер-министр её страны Андрей Бабиш. Его подвергли критике в связи со злоупотреблением фондами ЕС, допущенными его компанией. Однако в Брюсселе она воспринимается как достаточно независимая от внутренней политики фигура.