Жозеп Боррель рассказал о Приштине, акциях и индейцах

Новый глава дипломатии Европейского союза, бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, выступил в понедельник на слушаниях в Европарламенте, где ответил на вопросы депутатов. Он немало удивил собравшихся, заявив, что свой первый официальный визит в новом качестве он совершит в Приштину (столицу частично признанной республики Косово). Необычность ситуации состоит в том, что его собственная страна, Испания, независимость Косова не признаёт.
Маркета Грегорова, чешский евродепутат из фракции «Зелёных» припомнила Боррелю его былые прегрешения и попадание на страницы скандальной хроники:
«Учитываю ваше очень мутное прошлое в плане конфликтов интересов, которое вынудило вас уйти в отставку с поста в университете и заплатить штраф в 30 тыс евро за инсайдерскую торговлю, не хотели бы вы продать все акции, имеющиеся у вас в наличии, чтобы они больше никак не мешали?»
Боррель в ответ выразил готовность продать бумаги, но отверг обвинение в использовании инсайдерской информации.
Будущий Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам предпочёл извиниться за ранее высказанные слова об американских индейцах, но по отношению к России он остался непреклонен, вновь фактически назвав ее «старым врагом Европы». Свои новые обязанности он начнёт исполнять с 1 ноября.