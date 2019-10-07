Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Еврокомиссия сформирована, но этот высший орган исполнительной власти ЕС ещё проверяют законодатели. В понедельник на парламентский ковёр были вызваны представители Испании и Чешской республике.

Джозепу Боррелю доверили пост Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, он будет распоряжаться, среди прочего, санкциями против третьих государств. А Вера Юрова должна будет пресекать вмешательство извне в выборы и дезинформацию.

Шефом дипломатии ЕС становится Жозеп Боррель.

У 72-летнего министра иностранных дел Испании долгая политическая карьера. В конце прошлого века он служил в правительстве социалиста Фелипе Гонсалеса, затем вышел на союзный уровень и стал председателем Европарламента.

Некоторые высказывания Борреля трудно считать дипломатичными:

Он назвал Россию «старым врагом Европы», а действия Вашингтон в Венесуэле «ковбойскими». О независимости Соединённых Штатов испанец сказал так:

«У неё практически нет истории. Всё, что американцы сделали, это убили четырех индейцев».

Внешнеполитическому ведомству Евросоюза предстоит налаживать отношения с Китаем, Ираном и США. Его главе будет особенно трудно общаться с Балканами, учитывая, что Испания не признала независимости Косова.

Уроженец Каталонии, Боррель выступал против её отделения от Испании и вообще против сепаратизма.

А тень на его личную репутацию бросил штраф в размере 30 тыс евро, который Боррелю пришлось заплатить за использование конфиденциальной информации при продаже некоторых акций.

Взлёт Веры Юровой

Чешскому комиссару по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства светит повышение по службе. Юрова может стать вице-председателем по общим ценностям и транспарентности. Её портфель будет включать противодействие дезинформации, вмешательству в выборы и разжиганию ненависти.

Журнал "Тайм" включает 55-летнюю Юрову в список ста самых влиятельных людей в мире - в основном за её вклад в защиту личных данных.

Её коллега-еврокомиссар Маргрете Вестагер написала для американского журнала:

«Проведя более месяца в чешской тюрьме по ложным обвинениям в коррупции в 2006 году, Вера Юрова посвятила себя европейскому закону, чтобы понять, как может быть совершена такая несправедливость».

Её назначение, вероятно, отражает стремление Урсулы ван дер Лейен увеличить число женщин в своей комиссии и улучшить отношения со странами "Вышеградской четверки".

Вместе с бельгийцем Дидье Рейндерсом чешский политик будет обеспечивать верховенство права. У нынешней комиссии было много столкновений с государствами Центральной и Восточной Европы по этому вопросу.

Юрова принадлежит к той же либеральной политической партии, что и премьер-министр её страны Андрей Бабиш. Его подвергли критике в связи со злоупотреблением фондами ЕС, допущенными его компанией. Однако в Брюсселе она воспринимается как достаточно независимая от внутренней политики фигура.

Во вторник слушания финишируют

Перед евродепутатами предстанут латыш Валдис Домбровскис, датчанка Маргрете Вестагер и второе лицо в Еврокомиссии голландец Франс Тиммерманс.