Африканская чума в Венгрии: правда или заблуждение?

Обитателей венгерской фермы, куда наведался корреспондент Euronews, владелец планирует забить, не дожидаясь, когда эпидемия африканской чумы свиней доберётся до региона.

Вот уже несколько месяцев от вируса страдает популяция диких кабанов на северо-востоке страны. Хотя власти говорят, что случаев заражения среди домашних свиней выявлено не было, в качестве меры предосторожности уже были убиты тысячи животных.

"Мы следуем принципу "безопасность прежде всего". Решение принимается при наличии подозрениё. Мы распорядились об уничтожении 5300 свиней", - комментирует главный ветеринарный врач Венгрии Лайош Богнар.

Ещё один наш собеседник живёт на заражённой территории - на востоке Венгрии. Его свинью сразил вирус через два дня после того, как у неё началась лихорадка.

"Моя свинья умерла.Мы вытащили её. Ветеринар сказал, что это африканская чума, и всё кончено", - вспоминает он.

Чиновники утверждают, что другие заболевания имеют схожие симптомы. И наличие африканской чумы экспертиза ещё ни разу не подтвердила. Но из-за утечки данных Минсельхоза стало известно, что власти рассматривают в качестве решения проблемы полное уничтожение обитателей небольших свиноводческих ферм. Оппоненты уверены: с выполнением плана не торопятся лишь из-за грядущих местных выборов.

"Наша свинья могла помочь семье в пропитании, но теперь её у нас нет. Как быть, я не знаю, ведь цены на продукты в магазинах постоянно растут", - сетует пенсионер Янош Вереб.

Местные жители также рассказывают о крупных свиноводческих хозяйствах в регионе, которые по распоряжению властей лишились более чем 10 000 голов. Мы пытались подтвердить эту информацию, но фермеры от комментариев отказались.

"Свиней, выращенных, выкормленных членами этой местной общины, власти забрали первыми, - передаёт наш корреспондент Габор Тонач. - Люди расстроены из-за потери собственности, и боятся говорить, потому что ждут компенсации от государства. Оно не хочет рисковать, ведь под угрозой весь венгерский экспорт свинины и 300 000 рабочих мест".