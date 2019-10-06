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Умер Джинджер Бейкер

Умер Джинджер Бейкер
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 Мария Горковская 
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В Лондоне на 81-году жизни умер Джинджер Бейкер. Об этом сообщили близкие музыканта в его Твиттере. Причину смерти родственники не назвали.

Мировую известность ему принесло участие в созданной в 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом первой супергруппе в истории рок-музыки Cream. После ее распада Бейкер выступал в таких коллективах, как Blind Faith, Ginger Bakerʼs Air Force, Baker Gurvitz Army, а также выпустил 15 сольных альбомов.

В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на третье место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен.

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