В Лондоне на 81-году жизни умер Джинджер Бейкер. Об этом сообщили близкие музыканта в его Твиттере. Причину смерти родственники не назвали.

Мировую известность ему принесло участие в созданной в 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом первой супергруппе в истории рок-музыки Cream. После ее распада Бейкер выступал в таких коллективах, как Blind Faith, Ginger Bakerʼs Air Force, Baker Gurvitz Army, а также выпустил 15 сольных альбомов.

В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на третье место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен.