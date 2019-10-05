Ирак: около 100 погибших за пять дней протестов

Призывы религиозных деятелей сохранять спокойствие и обещание властей выполнить требования протестующих не помогли. В субботу тысячи иракцев вновь вышли на улицы столицы и ряда других городов страны.

Манифестации с требованием отставки правительства вспыхнули сразу после отмены введённого ранее коменданского часа.

На попытки блокировать дороги и штурмовать административные здания полиция ответила слезоточивым газом и боевыми патронами. По разным данным, от пяти до восьми человек погибли.

Всего жертвами беспорядков и стычек с правоохранителями за пять дней волнений стали около 100 человек. Большинство из них - демонстранты. Раненых - около четырёх тысяч.

Акции протеста против коррупции, нищеты и безработицы не утихают в Ираке со вторника.

Правительство во главе с Аделем Абдул Махди просит протестующих дать ему время на разработку реформ, которые бы улучшили качество жизни в стране. Пока тщетно.