Украинский лидер Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что без принятия "формулы Штайнмайера" возобновить дискуссии в "нормандском формате" в том числе и о прекращении огня в Донбассе - невозможно.

"Хотим ли мы прекращения войны и возвращения всех украинский территорий? Да. Единственный уровень, на котором эта тема может обсуждаться - это саммит в "нормандском формате". Была ли иная возможность, чтобы ускорить этот процесс, кроме как участвуя в таких переговорах? Нет.", - подчеркнул президент Украины.

Единственной преградой к проведению диалога была страшилка, которой пугали - это принятие "формулы Штайнмайера" Владимир Зеленский президент Украины

Дискуссию с украинским лидером по поводу необходимости согласиться на принятие "формулы Штайнмайера" заочно поддержал его российский коллега.

Владимир Путин президент РФ: "Запрос общества очевидный, и прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы...И если у него хватит политического мужества и силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений".

Люди ждут решения этого вопроса. В Украине Владимир Путин президент России

Начало конфликта на юго-востоке Украины датируется 2014-м годом, за истекшее время в нем погибли, согласно официальным цифрам, почти 13 тысяч, сотни тысяч лишились крова.