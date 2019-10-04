Пармезан в США подорожает

За протекционистские меры заплатят американские потребители. Введение тарифов на европейскую продукцию также обернется снижением продаж и сокращением рабочих мест в США.

В этом году цена праздничного угощения значительно повысится, предупреждает Американская ассоциация деликатесов (Specialty Food Association).

"Нарезка сыра и мясной закуски которая сегодня стоит 45 долларов после введения пошлин подорожает до 60 долларов".

В значительной мере повышение таможенных сборов затронет продукцию из Испании: в прошлом году стоимость испанского экспорта в США составила 970 млн евро.

Испания — мировой лидер по производству оливкового масла, на страну приходится почти половина глобального производства

"За пределами ЕС наш основной клиент — США. Это рынок с высокой покупательской способностью и он хорошо подстраивается под престижные, высококачественные товары из Испании. И это относится к оливковому маслу и оливкам", — говорит технический директор Ассоциации фермерских хозяйств Испании Хосе Луис Мигель.

Владелец магазина гастрономических товаров в Нью- Йорке Сальваторе Ди Пало говорит, что готовится к худшем: "Мы пережили много потрясений, магазин был открыт более сотни лет назад. Мы пережили великую депрессию, две мировых войны. На нашем веку было много испытаний, но это станет самым серьезным".

Пошлины также ударят по производителям сыра в Италии, особенно пострадают мелкие хозяйства.

"25%-пошлина приведет к тому, что розничная цена на пармезан возрастет до 45 долларов за килограмм и тогда потребители просто перестанут его покупать", — говорит Кармело Трокколи , представитель итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti ("Кольдиретти").

Бутылка французского вина в США подорожает на 5-10 долларов. Единственное утешение —шампанское и коньяк из Франции будут доступны по тем же ценам.