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США

"Это называется взятка"

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 Елена Караева 
"Это называется взятка"
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Президент США, в отношении которого в нижней палате Конгресса открыта процедура импичмента, публично заявил, что хотя он не обращался к китайскому лидеру с просьбой расследовать деятельность Байдена-мл., но сделать такой шаг Пекину, по мнению Трампа, ему кажется необходимым.

Вот что он заявил перед отлетом во Флориду: "Я не просил Си Цзиньпина об этом, но это та тема, над которой следовало бы подумать, прежде всего потому, что у верен, что президенту Си Цзиньпину вряд ли понравится, когда известно, что миллиарды утекли из его страны с помощью парня, которого выгнали из резервистов военно-морских сил. Его вышвырнули из ВМС, и вдруг он начинается получать миллиарды долларов. Знаете, как это называется? Это называется взятка".

Председатель комитета по разведке Палаты представителей конгрессмен-демократ Адам Шифф в ответ на это заявил, что президент не может использовать свои полномочия, чтобы оказывать давление на лидеров иностранных государств, обращаясь к ним с просьбой о расследовании в отношении своих политических противников. Он добавил, что заявление президента подчеркивает важность разбирательства, которое сейчас ведется на Капитолийском холме.

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