Комиссарские смотрины. Сага о “брексите”. Овальная неловкость

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"На этой неделе начались смотрины кандидатов в члены Европейской комиссии. На индивидуальных трехчасовых слушаниях в парламентских комитетах посланцы своих правительств должны были пройти суровый тест.

"Компетентны ли они? Знают ли они все детали своих портфелей? Какие политические идеи они будут воплощать?" - вот что хотели узнать европарламентарии.

Некоторым номинантам пришлось попотеть.

Комиссарские смотрины

Французский кандидат Сильви Гулар оказалась неубедительной, во всяком случае, пока.

Евродепутаты подвергли её жесткому допросу не столько о знании внутреннего рынка, который ей предполагается доверить, сколько о её личной честности. Ей выдвинул президент Макрон, несмотря на то, что она находится под следствием за растрату государственных средств.

Нелегко пришлось также поляку. Члены Европарламента расценили ответы Януша Войцеховского как "расплывчатые и слабые". Претендент на сельскохозяйственный портфель решился отвечать по-английски, что помешало ему быть понятым.

Спотыкалась и шведка Улва Юханссон, назначенная комиссаром по внутренним делам. Депутаты отметили, что она не слишком внятно формулировала свою позицию в отношении миграции - одной из главных забот обладателя этой должности.

В результате все трое были отправлены домой с пачками новых письменных вопросов.

Неясна пока судьба кандидатов от Венгрии и Румынии. Ласло Трочани и Рована Плумб не прошли даже предварительного собеседования. Европарламент признал их "непригодными» из-за конфликта интересов в финансовых вопросах.

Брюссель попросил Будапешт и Бухарест прислать им замену.

Сага о “брексите”

Эти слушания сделали нечто невероятное: они затмили продолжающуюся сагу о “брексите”.

Премьер-министр Борис Джонсон представил Евросоюзу в последний момент предложение по выходу из тупика, который создали британцы.

Всё дело в сложной ситуации с ирландской границей, в том, должен ли быть на ней контроль или нет - в этом пресловутый "бэкстоп".

Оказалось, что выхода нет и в предложении Джонсона. Оно было признано косметическим и отклонено официальными лицами ЕС.

Председатель Совета Дональд Туск написал в Твиттере, что ЕС продолжает полностью поддерживать Ирландию, и что Джонсон не убедил Брюссель.

Похожий комментарий поступил от председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Юнкер об американских пошлинах

У него, кстати, нашлись также сильные слова после того, как ВТО постановила, что Соединенные Штаты имеют право отвечать введением пошлин на европейские субсидии компании Airbus.

Выступая на торжественном приеме, устроенном американским послом, Юнкер сказал:

«Мы всегда будем защищать свободную и справедливую торговлю, основанную на равных условиях игры и взаимности. Мы не будем наивными, но мы готовы, желаем и настроены делать бизнес. И если кто-то налагает тарифы на наш авиационный сектор, мы поступим точно так же».

Овальная неловкость

Я собираюсь оставить вас с неловкой сценой на этой неделе в Белом доме, где затравленный Дональд Трамп принимал Саули Ниинистё.

В Овальном кабинете финский президент выглядел так, будто хотел оттуда сбежать.

Трамп: "Мы получше узнаем друг друга, проведём много времени вместе, пообедаем, а потом выйдем к журналистам".

Ниинистё: "Я готов к дискуссиям".

Трамп журналисту: "Этот человек произносит не много слов, но всё их выполняет. Мне это нравится. Финляндия - счастливая страна".

Журналист: "Что вы узнали о Финляндии?"

Трамп: "Финляндия - счастливая страна, и он счастливый лидер тоже"...