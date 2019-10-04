В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик. По словам родных, ее подозревают в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что ведомство пригласило иранского посла "для оперативного прояснения обстоятельств случившегося и обеспечения прав россиянки".

Только что сообщила агентствам о том, что в связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД... Publiée par Maria Zakharova sur Vendredi 4 octobre 2019

"2 октября российская гражданка была арестована прямо в отеле, где она остановилась в иранской столице", - сказал пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко, подчеркнув, что дипломатам стало известно об инциденте только в пятницу утром.

По его словам, Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту у нее по неизвестным причинам изъяли загранпаспорт. Российские дипломаты сообщили, что после произошедшего журналистка не обратилась в посольство.

"Гражданка Юзик не проинформировала посольство РФ в Тегеране ни о своем приезде, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях, связанных с изъятием паспорта", - сказал Ганенко. Иранские власти пока не прокомментировали ситуацию.

Юлия Юзик была журналистом "Комсомольской правды" и "Русского Newsweek". Она неоднократно выступала в СМИ в качестве эксперта по Ирану.