США - Северная Македония: друзья и союзники

Северная Македония привержена стратегическому партнерству с Соединенными Штатами. Об этом заявил премьер-министр республики Зоран Заев на фоне визита в страну госсекретаря США Майка Помпео. С главным американским дипломатом провел переговоры президент балканского государства Стево Пендаровски. В интервью Euronews он сказал, что Вашингтон подтвердил намерение поддержать Скопье по вопросу ускорения евроатлантической интеграции.

Стево Пендаровски, президент Северной Македонии: "Мне представляется, и я об этом говорил, что Соединенные Штаты возвращаются на Балканы, и это своего рода символично. Этот визит, по сути, означает, что США, наконец, сосредоточены на том, чтобы решить, или помочь в решении ряда проблем, стоящих перед регионом, после стольких лет переходного периода. Совершая определенные дипломатические шаги, Соединенные Штаты демонстрируют готовность сфокусировать свое внимание на Западных Балканах и сделать, я хотел бы сказать, последнюю, но, безусловно, серьезную попытку окончательно стабилизировать регион".

Ранее, комментируя визит Помпео, представители американских властей, сообщили, что во время переговоров будет подниматься тема влияния на регион Китая и России.

Стево Пендаровски, президент Северной Македонии: "Мы были объектом жесткой, недоброжелательной политической кампании или политической пропаганды, включая прежде всего фейковые новости. И поскольку у нас нет опыта в этой области, мы получили большую поддержку со стороны наших западных союзников. Соединенные Штаты в этом плане были основным игроком, и мы за это очень благодарны за это".

Борян Йовански, Euronews: "Во время визита в Северную Македонию государственный секретарь США Майк Помпео направил в Брюссель четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты поддерживают усилия Скопье начать переговоры по вступлению в ЕС". Ожидается, что это произойдет в октябре.