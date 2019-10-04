Расследование ведет антитеррористическое подразделение

Расследование нападения на префектуру Парижа передано антитеррористическому подразделению прокуратуры. Об этом стало известно в пятницу вечером. Оно ведется теперь по статьям "убийство и покушение на убийство представителей государственной власти", "террористическая деятельность" и "создание террористического сообщества".

На утро пятницы никаких доказательств радикализации 45-летнего специалиста по информатике обнаружено не было. Эксперты ждали результатов обыска в его квартире в местечке Гонесс департамент Валь д'Уаз и результатов анализа его компьютьера и других электронных носителей.

Ранее стало известно, что сотрудник парижской префектуры, зарезавший в четверг четырех человек, накануне нападения вел себя "непривычно" и был "сильно взволнован". Об этом заявила следователям его супруга, задержанная накануне. Французские СМИ также сообщили, что мужчина полтора года назад принял ислам. Известно и то, что у нападавшего была инвалидность. В префектуре Парижа он работал с 2003 года.

В четверг между 12.30 и 13.00 по местному времени этот сотрудник Управления разведки префектуры полиции ворвался с ножом в здание и напал на коллег, убив трех мужчин и одну женщину и тяжело ранив еще одну. Он был застрелен полицейским после того, как отказался сложить оружие.

Десятки сотрудников парижской префектуры собрались в пятницу утром во дворе учреждения, чтобы почтить минутой молчания память четырех коллег, погибших накануне. В церемонии приняли участие министр внутренних дел и префект полиции Парижа. Для всех желающих выразить соболезнования руководство префектуры предоставило специальную книгу на входе по улице Луи Лепика.