Британская премьера "Короля"

В рамках Лондонского ежегодного кинофестиваля состоялась британская премьера фильма "Король" австралийского режиссера Дэвида Мишо. В основе сценария картины лежат исторические хроники Уильяма Шекспира. История молодого английского короля Генриха V, который, взойдя на престол в мрачные времена Столетней войны, стал одним из величайших полководцев своей эпохи.

Перед премьерным показом на Лестер-сквер в Лондоне зрители смогли пообщаться с исполнителями главных ролей - молодыми актерами Тимоти Шаламе, Лили-Роуз Депп, Джоэлом Эдгертоном.

"Я смотрю на них сейчас и говорю - эти ребята в данный момент чувствуют себя самыми востребованными молодыми актерами. Но когда я начинал их снимать, все было абсолютно по-другому. Мне казалось, что я подбирал подходящих людей для нужных ролей. Я на самом деле думаю, что они невероятно талантливы, что мир взывает к новому поколению великих ... Многие из ярчайших кинозвезд в мире на самом деле стареют, вы знаете, что я имею в виду...", - говорит режиссер фильма Дэвид Мишо.

Фильм "Король" в октябре выйдет в кинотеатрах США и Новой Зеландии, а с 1 ноября будет доступен на стриминговом сервисе Netflix.