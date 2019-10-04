Протесты в Ираке: десятки погибших

Стихийные антиправительственные акции протеста в Ираке продолжаются несмотря на заверения премьер-министра Аделя Абдула Махди о том, что власти услышали требования народа.

В пятницу полиция открыла огонь по собравшимся в центре Багдада демонстрантам. За последние дни в результате массовых беспорядков и столкновений с силами безопасности в стране погибли, по меньшей мере 44 человека, сотни получили ранения.

"Премьер-министр дает обещания, чтобы обмануть людей. Сегодня по нам стреляют, но мы пришли на мирную акцию протеста. Власти установили баррикады, а на крыше еще со вчерашнего вечера сидит снайпер", — говори житель Багдада.

Накануне манифестанты вышли на улицы иракских городов невзирая на действующий комендантский час. Люди выступают против плохих условий жизни, безработицы и коррупции и требуют отставки правительства.

В ряде провинций до сих пор ограничен либо полностью перекрыт доступ в интернет. Задержаны около 300 протестующих.

Между тем близкие хоронят погибших.