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Редкий "Гоген" идет под молоток

Редкий "Гоген" идет под молоток
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 Елена Караева 
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Работы французского постимпрессиониста Поля Гогена, относящиеся к периоду, который еще называется "таитянским", можно пересчитать по пальцам, и все они находятся в постоянных экспозициях крупнейших музеев мира, таких, как Эрмитаж или музей Орсэ.

Единственное находившееся в частном собрании полотно выставлено на аукционные торги дома Artcurial.

Директор дома Брюно Жобер рассказывает: "Пока мы рассчитываем получить 7 миллионов евро, это большие деньги, но вполне разумные, если учитывать, что речь идет о Гогене. Сегодня ценители готовы расставаться с очень крупными суммами, поскольку такое полотно появляется на рынке впервые за очень много лет, все ожидают предстоящего аукциона с нетерпением".

Четыре года назад полотно Поля Гогена, относящееся примерно к той же эпохе, ушло за 300 миллионов долларов. Торги состоятся в в Париже в начале декабря.

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