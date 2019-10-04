Дувр: "брексит" и поставки в срок

Последнее предложение британского премьер-министра по brexit'у вызывает "значительные проблемы" - заявил в пятницу министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени, имея в виду прежде всего вопрос о границе.

В самой Великобритании, а именно в Дувре, с беспокойством ожидают 31 октября - даты, когда при отсутствии подвижек Соединенное королевство покинет Евросоюз без сделки, как сказал Борис Джонсон.

Благодаря близости к одному из крупнейших в Европе грузовых и пассажирских портов, этот цветочный магазин в графстве Кент пять раз в неделю получает свежие цветы из Нидерландов и Италии.

“Сегодня я, например, могу добавить 20 красных роз к заказу, поступающему сегодня вечером из Голландии. Цветы будут здесь к открытию магазина, в 6 утра. Все это может измениться", - говорит владелица цветочного магазина Кристин Вульф.

Пока Лондон и Брюссель в очередной раз перекладывают ответственность за упущенный компромисс друг на друга, по обе стороны Ла-Манша сохраняется неопределенность: “Мы должны, хотя это непросто, подготовиться к тому, что может не произойти. Если сторонам удастся одобрить сделку, мы продолжим работать, как раньше. Если же нет, поживем - увидим, что случится. Хотя все это, конечно, расстраивает”...

"Правительство Великобритании опубликовало руководство к действию для бизнеса в случае brexit'а без сделки, - передает из Дувра наш специальный корреспондент Брайони Уильмс. - Власти уже потратили на подготовку к нему миллионы фунтов стерлингов. Руководство Дуврского порта в свою очередь говорит, что у него есть дополнительные ресурсы и что оно готово к крупным инвестициям, поскольку понимает, что порт стал гарантией “поставок в срок”.

Транспортные компании, работающие с дуврским портом, не могут похвастаться 100-процентной уверенностью в этом. Фирма Рональда Крома создала себе репутацию на поставках в срок товаров из Германии и Нидерландов: “Если каждый грузовик должен ждать разрешения в среднем 5 часов, то понимаете, как это скажется на нашем бизнесе. Это приведет к массовым задержкам по обе стороны Дуврского пролива, - говорит владелец компании Promax Logistics Рональд Кром. - Моя работа полностью зависит от свободного потока импорта и экспорта товаров. Если его перекроют, я могу потерять работу"...

Следующий раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем состоится в ближайшие дни, возможно, даже в выходные. В пятницу пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что тот готов проявить гибкость ради достижения результата.