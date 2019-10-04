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Китай

Хачанов вышел в полуфинал в Пекине

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 Вероника Доваль 
Хачанов вышел в полуфинал в Пекине
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Поединок Карена Хачанова с итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале Открытого чемпионата Китая по теннису завершился победой россиянина - 3:6, 6:3, 6:1.

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в полуфинал Открытого чемпионата Китая, победив в четвертьфинальном поединке британца Энди Мареея в двух партиях - 6:2, 7:6. Для этого австрийцу потребовался 1 час 55 минут. Тим сделал три брейка и уступил лишь одну свою подачу. На его счету семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Маррей пять раз подавал навылет и трижды ошибся на подаче.

Соперником австрийца в полуфинале станет россиянин Карен Хачанов. В четвертьфинале он встречался с итальянцем Фабио Фоньини. Поединок продолжался 1 час 46 минут и завершился победой россиянина - 3:6, 6:3, 6:1. При этом Хачанов сделал семь эйсов, Фоньини - один.

Другую путевку в финал разыграют немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший американца Сэма Керри, и грек Стефанос Циципас, который был сильнее американца Джона Изнера.