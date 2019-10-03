Маргаритис Схинас остаётся в Брюсселе

В течение пяти лет Маргаритис Схинас был пресс-секретарём Жан-Клод Юнкера, появлялся за спиной председателя Еврокомиссии, усиливал и разъяснял то, что тот говорил.

Этот грек больше других брюссельских чиновников знаком журналистам и их аудитории.

Когда новая хозяйка Урсула фон дер Ляйен создала для него пост еврокомиссара по защите “нашего европейского образа жизни”, пришлось объяснять, что в его задачи вовсе не входит борьба с влиянием мигрантов на местную культуру и уклад.

При своей благодушной внешности Схинас порой проявлял жёсткость:

«Извините, что перебиваю, но в пресс-центре еврокомиссии вам полагается просить слово, и мне — вам его предоставлять его вам, - осадил он настырного репортёра. -Так есть у вас вопрос?»

Схинас часто посещает студию Euronews, охотно даёт нам интервью, участвует в передачах и дискуссиях. Помимо греческого, бегло говорит на английском, французском и испанском.

Этот ветеран европейских учреждений находится на службе Еврокомиссии с 1990 года, с двухлетним перерывом, когда он заседал в Европарламенте.

А вести брифинги поручат кому-то другому, с молодой энергией и ещё крепкими нервами.