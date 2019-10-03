В России, возможно, произошла самая массовая утечка банковских данных

В России могла произойти крупнейшая в истории страны утечка банковских данных. На черном рынке появилось объявление, в котором предлагалось приобрести информацию по 60 млн карт клиентов Сбербанка – как действующих, так и уже закрытых. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Потенциально в интернет могли попасть данные всех владельцев карт «Сбербанка».

В самом банке сообщили, что проводят расследование в связи с возможной утечкой данных, но информацию о многомиллионных масштабах случившегося не подтверждают, говоря о «как минимум 200 клиентах банка».

«В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети», - говорится на сайте учреждения.

В Сбербанке также подчеркнули, что угрозы денежным средствам клиентов нет.

Утечка, как сообщается, могла произойти еще 24 августа, но объявление о продаже появилось только в прошедшие выходные. Сейчас сайт уже заблокирован Роскомнадзором.

«Коммерсант» получил доступ к 200 «пробным» контактам. Владельцы карт, которые были в этом списке, подтвердили подлинность информации.

Euronews пообщался с Ашотом Оганесяном, основателем компании DeviceLock, которая занимается в том числе защитой от утечек данных с корпоративных компьютером. Именно Оганесян первым обнаружил объявление о продаже данных. Он подтвердил, что списать средства с карт никто не сможет, поскольку в базе не указан срок действия платежного средства и код CVV. Опасность этой утечки заключается в другом:

«Дело в том, что эти базы используются для банковских мошенничеств, когда преступники представляются сотрудниками банка, звонят человеку, сообщают ему всё, что о нем известно, втираются в доверие и пытаются всяческими способами эти деньги у него украсть, в частности, в виде перевода на другие счета».

Но при этом Оганесян сделал оговорку: утечка именно этих данных вряд ли сильно навредит, поскольку на рынке и так уже действует много мошенников.

Глава DeviceLock также подтвердил версию о том, что информацию мог «слить» сотрудник банка или сторонний человек, у которого был доступ к базам банка, подчеркнув, что ни о какой хакерской атаке речь не идет.