"Сладкое" возвращение с орбиты

После шести месяцев на орбите они вернулись на Землю. Космический корабль "Союз МС-12" благополучно совершил посадку в казахстанской степи с тремя членами экипажа Международной космической станции на борту.

Ещё находясь в космосе несколько астронавтов попросили по возвращению на Землю привезти им сладкие подарки.

Астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури пожелал получить финики, а российский космонавт Алексей Овчинин - персики, американский астронавт Тайлер Хейг никаких предпочтений не высказывал.

"Союз МС-12" находился в составе МКС более полугода, за это время космонавты провели научные исследования и ряд экспериментов.

Следующая экспедиция отправится в космос с Байконура в апреле будущего года.

В космос полетят два российских космонавта Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также астронавт из Японии Акихико Хосидэ.