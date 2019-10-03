Красной краской - по фасаду против изменений климата

Относительной неудачей увенчалась в четверг попытка активистов борьбы с изменением климата облить красной краской фасад британского Министерства финансов.

Шланг пожарной машины, в которой находилась символизирующая кровь краска, вырвался из их рук участников социально-политического движения "Бунт вымирающих" (Extinction Rebellion). Совладать с мощной струей им удалось не сразу. В результате фасад казначейства Соединенного королевства остался практически незапятнанным, в красный цвет окрасились лишь ступени и тротуар перед министерством.

Затем активисты выстроились на крыше пожарной машины перед зданием казначейства, растянув транспарант с требованием "Прекратить финансирование климатического конца света!"

В коммюнике Extinction Rebellion пояснило, что хотело своей акцией "подчеркнуть непоследовательность британского правительства, настаивающего на том, что находится на передовой борьбы с климатическими изменениями, но при этом инвестирует огромные суммы в проекты по разведке ископаемого топлива и углеродных выбросов".

Лондонская акция стала прелюдией к кампании протеста против бездействия властей, которую Extinction Rebellion начнет с понедельника в 60 крупнейших городах мира.