Это одна из "Мадонн с младенцем" Рафаэля Санти. А это - картина кисти Доменико Альфани, с которым великий итальянец учился живописи у Пьетро Перуджино и долгие годы дружил.

"Рафаэль из Урбино и его друзья" - так называться выставка, приуроченная к 500-ой годовщине до дня смерти художника. Она открылась в Палаццо Дукале (герцогском дворце города Урбино) в сотрудничестве с галереей Уффици и Министерством культуры Италии.

"То, как Рафаэль формировал свой стиль, сочетая множество различных методов и создавая новый способ самовыражения, абсолютно уникальный - это результат его гуманистического воспитания в Урбино", - говорит один из кураторов выставки Сильвия Гинзбург.

В экспозиции уделяется особое внимание художественной и культурной жизни Урбино, который благодаря герцогу Федерико да Монтефельтро стал настоящим приютом муз, их роли в становлении одного из самых светлых гениев Возрождения, родившегося в этом городе, а также взаимному влиянию, которое оказали друг на друга художник и те, с кем он был близок, общался и работал.

19 работ Рафаэля и 65 полотен так или иначе связанных с ним художников из крупнейших музеев мира - таких, как Эрмитаж, Лувр и Британский музей: выставка в Урбино будет открыта до 19 января 2020 года.