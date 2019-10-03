Конвертация валютной ипотеки

Польские заёмщики, которые оформили ипотеку в швейцарских франках, могут обратиться в суд, чтобы конвертировать свои кредиты в местную валюту. Такое решение принял Европейский суд. В прошлом десятилетии около полумиллиона жителей Польши взяли ипотечные кредиты в швейцарских франках из-за низких ставок. В 2015 году их кредиты стали дороже, т.к. курс франка по отношению к польскому злотому резко вырос.

"Министерство финансов на постоянной основе следит за тем , что происходит в банковском секторе, в том числе за соответствующими постановлениями Европейского суда. Это решение позволяет всем, кто взял кредиты в швейцарских франка, заявить о своих правах, но многое будет зависеть от польских судов," — заявил министр министр финансов Польши Ежи Квециньский.

Если польские суды согласятся с конвертацией, то банкам придется вернуть деньги клиентам. Сейчас суды рассматривают 11 тысяч таких дел.

"Мы, конечно же, разочарованы тем, что Польша — последняя странно в регионе, которая все это время не рассматривала данную проблему всерьез", — говорит заёмщик Яцек Следзиньский.

В Венгрии правительство Виктора Орбана еще в 2014 году заставило банки перевести в форинты всю ипотеку, оформленную во франках.

А власти Хорватии в 2015 году сначала заморозили курс швейцарского франка, а затем перевели ипотечные кредиты в евро за счет банков.