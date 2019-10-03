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Герои Доницетти стали ковбоями

Герои Доницетти стали ковбоями
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 Katharina Rabillon 
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"Любовный напиток" Доницетти как вестерн 40-х годов: в таком жанре Роландо Вильясон представил комическую оперу великого итальянца на сцене лейпцигского театра. В центре сюжета - любовь статиста Неморино и кинозвезды Адины.

... Роландо Вильясон нашел необычно обрамление для жемчужины бельканто: "Любовный напиток" он поставил в жанре вестерна. Много цвета, красок, энергии - опера-"экшн" поразила театралов Лейпцига.

Вильясон рассказал, как родилась задумка: "Я хотел опереться на концепцию воображаемого мира. Мы ведь очень тесно связаны со вселенной вестерна, кто из нас не играл в ковбоев, индейцев.... А потом является шериф, помните?! Этот мир будит нашу фантазию рождает идеи и образы".

Оперный певец, Виляьсон дебютировал в качестве режиссера в 2011 году. "Режиссер всегда что-то дает другим, - рассказал он. - И это прекрасно - иметь возможность дарить чудесные подарки, которые, по вашему мнению, заслуживают внимания аудитории, артистов, театров, всех заинтересованных сторон!"

Партию Неморино спел молодой польский тенор Петр Бушевски: "Такого подхода к опере "Любовный напиток" мир еще не видел, - считает он. - На сцене столько всего происходит! Постановка воспринимается как хороший фильм".

Прекрасную Адину исполнила итальянская сопрано Бьнка Тоньокки: "Режиссер ввел в спектакль множество элементов буффонады, приемы "комедии- дель- арте", какие -то действительно традиционные, древние приемы моей культуры. А еще я вижу немало отсылок к кукольному театру!"

"Любовный напиток" - история Неморино, страстно влюбленного в Адину. Он ждет, когда подействует зелье, любовный эликсир, который он купил у лекаря-шарлатана...

Бьянка Тоньокии считает свою героиню "женщиной независимой, даже феминисткой". А режиссер убежден, что "Адина тоже влюблена, но не показывает этого". Виляьсон уточняет: "В нашей постановке Адина - звезда фильма "Дикая-дикая девушка", мы, кстати, даем название картины. Неморино - ее хороший друг, но он работает на подхвате. Проблема в том, что он не может провести грань между реальным и воображаемым. Все закручивается в той сцене, где женщина безутешно плачет, а он приходит и говорит: "О, не плачь, не плачь, тебе нужен платок, пожалуйста, не плачь"... Именно он поет знаменитую арию Una furtiva lagrima, и это очень теплый момент в опере".

Ария, по словам исполнителя, Петра Бушевски, "поначалу заставляет испытывать грусть, ну, или по крайней мере меланхолию.... Но на деле и слова, и чувства Неморино очень позитивны!"