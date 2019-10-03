Новый виток торговой войны: власти США получили разрешение ВТО и намерены ввести пошлины на товары из стран ЕС — 10%-й тариф на пассажирские самолеты и 25%-й — на сельскохозяйственную продукцию. Пострадают производители Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Президент США Дональд Трамп назвал победой решение ВТО по тяжбе с ЕС о субсидировании авиаконцерна Airbus. По словам Трампа, Европейский союз уже многие годы плохо относится к США в вопросах торговли.

Но ВТО также признала, что США субсидировали производство самолетов Boeing в ущерб экономическим интересам Airbus посредством налоговых послаблений. И решение о тарифах, которые сможет ввести ЕС в ответ на неправомерные субсидии США, будет принято в 2020 году.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём предупредила, что взаимные контр-меры только навредят бизнесу и гражданам по обе стороны Атлантики, а также глобальной торговле и авиапрому в непростые времена.

Европейский бизнес подсчитывает потери. По оценкам ассоциации сыроделов Италии, из-за таможенных сборов американские потребители за килограмм "пармезана" будут платить на 5 долларов больше. В целом потери итальянского сектора сельскохозяйственного производства от введения пошлин составят около полумиллиарда евро. Тарифы повлияют на объем испанского экспорта на сумму в 970 млн евро.

США — крупнейший покупатель шотландского виски. Пошлина в размере 25% затронет импорт этого продукта более чем на миллиард евро и нанесет ущерб ключевой отрасли Шотландии. Ввозные тарифы наложены также на шерстяную одежд из Великобритании.

По данным американского правительства, в прошлом году дефицит торговли США с ЕС составил 109 млрд долларов.

Британские власти направили в ВТО запрос, так как решение о пошлинах вступает в силу 18 октября. а Великобритания готовится покинуть состав ЕС 31 октября и должна будет затем заключить торговые соглашения с ЕС и США.