Бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони становится Еврокомиссаром по экономике. 65-летний аристократ без особых усилий убедил членов Европарламента в том, что он подходит для этой работы. На слушаниях в Брюсселе ему задавали вопросы о реформе зоны евро и пересмотре фискальных правил ЕС.

Джентилони отвечал, что состояние доверенной ему сферы не идеально, и правила должны быть изменены. Итальянец обещал работать над сокращением долга в странах, где это особенно нужно, и в целом по Союзу, используя, в случае необходимости, гибкость.

Его примирительный тон не удовлетворил некоторых депутатов:

«Я не нашёл в его ответах конкретных предложений - лишь он описывал проблемы, о которых мы знаем сами, - сказал немецкий правоцентрист Маркус Фербер. - Нам нужен комиссар, принимающий решения. А этот кандидат меня разочаровывает. Он должен брать на себя больше обязательств».

Джентилони теперь будет постоянно иметь дело с деньгами. В качестве контролёра государственных финансов, он должен поддерживать баланс и согласие между более рачительными северными странами и южными, больше тратящими и задолжавшими, такими, как его родная Италия, и Испания.

«Большая часть слушаний была немного расплывчатой, и я думаю, намеренно, - сказал испанский либерал Луис Гарикано. - Джентилони знает, что ему нужно устанавливать консенсус, он не хочет настраивать против себя ту или другую сторону. Но я думаю, что он преуспел в проявлении своей верности Европе ».

Ожидается, что итальянец будет более терпимо относиться к превышению отдельными странами дозволенного бюджетного дефицита. Но стоящий над ним в брюссельской иерархии латыш Валдис Домбровскис вряд ли разрешит ему смягчить общие фискальные правила ЕС.

«В институциональном дизайне этой комиссия предусмотрены фильтры, - говорит профессор европейского права Альберто Алеманно. - Это даёт возможность изменять предложения Джентилони его непосредственному начальнику, вице-председателю, который верит в строгую экономию и придерживается собственного политического плана. Поэтому мы можем увидеть напряженность».

Своим восхождением на союзный уровень Джентилони обязан своему другу и предшественнику на премьерском посту Маттео Ренци. В активе будущего еврокомиссара — успешные переговоры с Ливией о пресечении нелегальной миграции в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен намерена поручить ему в своей команде борьбу экономическими средствами с изменениями климата. Под руководством Джентилони также будет разрабатываться европейская система пособий по безработице.