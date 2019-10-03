Маргаритис Схинас объяснил депутатам Европарламента суть названия новой должности, на которую его назначила председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по защите европейского образа жизни займется вопросами миграции, безопасности, социальных прав, образования, культуры и молодежи.

По словам Схинаса, быть европейцем означает защищать самых уязвимых членов общества.

На вопрос о том, от кого нужно защищать европейцев, Схинас ответил:

"От тех, кто не позволяет выходить на праздник 14 июля в Ницце ; от тех, кто не позволяет нам нам гулять по улице Рамбла в Барселоне, от тех, кто вместо того, чтобы помогать мигрантам, блокирует их в лагере, от тех, кто не кормит просителей убежища, от тех, кто не позволяет своим детям ходить в школу, от всех этих элементов, с которыми, как мы думаем, можно разбираться решительным образом через всесторонний подход к идее того, кто мы и какие ценности мы поддерживаем".

Ранее Урсула фон дер Ляйен объяснила введение новой должности необходимостью, в частности, противостоять действиям популистов и вмешательству иностранных сил в европейскую политику.

Из Брюсселя передает корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста:

"Кандидат на пост еврокомиссара хорошо подготовился и уверенно отвечал даже не самые трудные вопросы. Большинство вопросов, как и ожидалось, касались названия его портфеля — защита европейского образа жизни. Он это название поддержал и заявил, что не европейцы должны чувствовать себя напуганными, а популисты и экстремисты должны отступить перед нашими ценностями. Остается дождаться, смогут ли евродепутаты заставить Урсулу фон дер Ляйен изменить название должности либо что-то к нему добавить ".