Фестиваль памяти Насими

Второй фестиваль в память о тюркском поэте и мыслителе Насими прошел в Азербайджане. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний: в Баку встречали артистов, философов, музыкантов, чтецов из разных стран. Немецкий писатель и исследователь творчества Насими Михаэль Хесс представил свою новую книгу и поделился надеждой на интерес к Насими со стороны молодежи: "Мы живем в эпоху ускорения, все становится быстрее и быстрее благодаря гаджетам, приложениям. Я живо представляю себе, как рэперы, исполнители современной поэзии могут вдохновиться удивительной способностью Насими максимально кратко и красиво передавать сложные мысли".

Часть мероприятий прошла на родине Насими - в городе Шемахы. Там, в частности, состоялась презентация инсталляции, изображающей поэта, работы азербайджанского мастера Рашада Алекперова.

В Баку тем временем древний Дворец ширваншахов стал прекрасной исторический декорацией для исполнителей ансамбля Horizonte из Германии. Его соучредитель и художественный руководитель Йорг-Петер Митманн уточнил: "Наши музыканты интересуются сочетанием традиционной и современной музыки, мы часто включаем Баха, композиторов барокко, а также средневековые произведения в нашу программу и так определяем вектор преемственности, идущий через столетия".

В дни фестиваля Старый город в Баку превратился в пространство традиционной азербайджанской музыки и концертов популярных местных артистов. А в Азербайджанском драматическом театре показали необычный спектакль, поставленный инклюзивной танцевальной труппой Candoco; на сцену вышли и люди с ограниченными возможностями.

"Мы никогда не рассматривали эту постановку как вызов обществу, нет, скорее как творческую провокацию, - рассказал один из руководителей группы Бен Райт. - Мы пытаемся найти способ отдать должное идее неодинаковости - мы ведь все очень разные! - и хотим понять, как нам со всеми нашими различиями работать вместе".

Хор мальчиков из Эстонии представил слушателям широкий международный репертуар: от Ave Maria до популярной песни про спящего льва. А посетители филармонии наслаждались проектом "Искренние диалоги" известного джазмена Салмана Гамбарова. Он рассказал, как родился замысел: "Зная мою любовь к различным дуэтам, организаторы предложили: "Почему бы не выступить на этом фестивале с тремя дуэтами?"

В "Искренних диалогах" приняли участие музыканты из Франции, Китая и Германии.

"Мы всегда взаимодействуем с другими людьми и нам нужно встречаться с теми, кто вовлекает нас в творческий процесс. Это может быть музыка, а также поэзия и живопись", - так объяснил интерес к проекту и фестивалю в целом француз Мишель Годар.

"Я всегда восхищался азербайджанской культурой, а маэстро Салман - чрезвычайно тонкий и мощный музыкант, в его творчестве столько любви и света! А этого все хотят - света ... и любви!", - комментарий китайского исполнителя Веня Шу. Сопрано Маргриет Бухбергер также говорит о любви как об источнике вдохновения: "Любовь - самая важная вещь в музыке, и вы всегда стремитесь передать это чувство, утешить людей звуком, словами и поэзией, и, возможно, здесь, сегодня, поэзия Насими и его музыка встречаются".