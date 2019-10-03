Путь в Еврокомиссию - новых потерь нет

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Главным персонажем третьего дня слушаний в Европарламенте стала француженка Сильви Гулар, отобранная президентом Эммануэлем Макроном. Противоречивость этой кандидатуры в том, что она выдвинута на пост еврокомиссара по внутреннему рынку, тогда как её подозревают в неправильном использовании французских и европейских государственных фондов.

Депутатов интересовала честность Гюлар:

«Не кажется ли вам, что это ваше качество не вызывает доверия, - спросила один из них, датчанка. - Ваши дело находится а бюро по борьбе с мошеничеством OLAF и у следователей во Франции, вас даже заставили вернуть 40 тысяч евро. Не думаете ли вы, что всё это вызывает большие вопросы?»

«Обвинений мне не предъявлено, - ответила Гулар. - Нельзя предвосхищать исход дела. Решение может вынести только суд. Я считаю, что необходимо точно представить факты и следовать французскому праву. Но прежде всего, я прошу вас всех очень уважать презумпцию невиновности ".

С меньшим пристрастием расспрашивали Дидье Рейндерса, которому предложен пост еврокомиссара по юстиции. На днеях некий сотрудник разведки утверждал, что министр иностранных дел Бельгии брал взятки за влияние на государственные контракты и закупки.

Но на слушаниях Рейндерс заявил, что прокуроры полностью очистили его имя.

Ещё увереннее сдали вступительный экзамен в Еврокомиссию Хелена Далли с Мальты и Элиза Феррейра из Португалии.

Эти парламентские слушания продлятся до 8 октября.

Портрет Маргаритиса Схинаса

Решение проблем мигрантов было бы естественно снова поручить представителю Греции — она ведь первой принимает многих из них. Поэтому уходящий еврокомиссар Димитрис Аврамопулос собирается передать портфель своему соотечественнику Маргаритису Схинасу.

В течение пяти лет Схинас был пресс-секретарём Жан-Клод Юнкера, маячил за спиной председателя Еврокомиссии, усиливал и разъяснял то, что тот говорил.

Этот грек больше других брюссельских чиновников знаком журналистам и их аудитории.

Когда новая хозяйка Урсула фон дер Ляйен создала для него пост еврокомиссара по защите “нашего европейского образа жизни”, пришлось объяснять, что в его задачи вовсе не входит борьба с влиянием мигрантов на местную культуру и уклад.

При своей благодушной внешности Схинас порой проявлял жёсткость:

«Извините, что перебиваю, но в пресс-центре Еврокомиссии вам полагается просить слово, и мне — вам его предоставлять, - осадил он настырного репортёра. -Так есть у вас вопрос?»

Схинас часто посещает студию Euronews, охотно даёт нам интервью, участвует в передачах и дискуссиях. Помимо греческого, бегло говорит на английском, французском и испанском.

Этот ветеран европейских учреждений находится на службе Еврокомиссии с 1990 года, с двухлетним перерывом, когда он заседал в Европарламенте.