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Украина

"Вы отлично выглядите!": Зеленский встретился с Томом Крузом

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 Наира Давлашян 
"Вы отлично выглядите!": Зеленский встретился с Томом Крузом
Авторское право
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом, чтобы обсудить возможности развития большого кино на Украине. Голливудский актер прилетел в Киев по приглашению украинского лидера. Он сообщил, что заинтересовался некоторыми локациями для съемок своего нового кинопроекта.

"Вы отлично выглядите! Как в кино", - сказал Зеленский Крузу во время встречи.

"За квартиру-то платить надо", - пошутил актер в ответ.

Ранее парламент страны принял закон о поддержке иностранного кино, снимаемого на Украине. По словам Зеленского, нововведение должно способствовать развитию этой индустрии и привлечь мировых кинопроизводителей.

До вступления в должность украинский президент был успешным актером.

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