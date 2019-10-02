Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт - ТАСС

Его называли "Золотым соловьем" чешской сцены.

Карел Готт еще год назад был удостоен на родине звания "Певец столетия", титул был ему присужден радио Чехии.

На родине он был народным любимцем, ему прощали даже близкие, по мнению некоторых, отношения с тогдашней коммунистической номенклатурной верхушкой. В частности, еще и поэтому у Готта были возможности гастролировать по ту, как говорили, сторону "железного занавеса".

На склоне жизни Готт говорил, что "после оккупации Чехословакии в 1968-м нам дали еще год для того, чтобы те, кто, не желая мириться с нормализацией, хочет эмигрировать, могли это сделать... Я же хотел остаться и петь для тех, кто помог мне со стартом карьеры, проявил симпатии и поддержал, чтобы я не боялся идти вперед. Кто, собственно говоря, и сделал из меня популярного певца".

После подавления "пражской весны" 68-го года музыкант официально поддержал режим, но, используя свою славу и популярность, помогал диссидентам, исполняя их песни.

Первый успех его настиг в 1963-м, когда он записал на чешском знаменитую композицию Генри Манчини "Moon River".

В 1967 у него уже был солидный контракт с гамбургской Polydor.

За более чем полвека Карел Готт спел более двух тысяч песен.

Он скончался 2-го октября в возрасте 80-лет дома, в кругу близких.