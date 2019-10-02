Слушания еврокомиссаров: Дидье Рейндерс

Министр иностранных дел Бельгии, политический тяжеловес Дидье Рейндерс назначен в Еврокомиссии ответственным за юридические вопросы. Этот портфель переходит ему от голландца Франса Тиммерманса, который много конфликтовал с популистскими руководителями стран Восточной Европы, обвиняя их в несоблюдении верховенства права.

Рейндерс возглавлял министерство финансов в момент перехода Бельгии на евро, председательствовал на встрече десяти крупнейших стран-кредиторов.

До нынешнего года он был однопартийцем либерального премьер-министра Шарля Мишеля, а сейчас примкнул к движению реформистов.

В июле бельгиец неудачно пытался стать генеральным секретарём Совета Европы, который занимается в основном правами человека, а после этого много работал с внешнеполитическим ведомством Евросоюза и его главой Федерикой Могерини.

В последние дни репутация Рейндерса оказалась под угрозой. Бельгийский прокурор заподозрил министра в коррупции и отмывании денег, но прекратил расследование ко времени начала слушаний по его кандидатуре в Европарламенте.