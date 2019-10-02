"Формула Штайнмайера": Киев согласен

Контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера". Соответствующий документ во вторник на заседании в Минске наряду с Россией и ОБСЕ подписала Украина.

По нему в силу должен вступить закон о предоставлении особого статуса подконтрольным ДНР и ЛНР территориям после проведения там местных выборов.

Владислав Дейнего, представитель ЛНР в контактной группе:

"Это отправная точка, с которой мы начинаем процесс создания условий для политического урегулирования. Это прежде всего внесение изменений в конституцию Украины, как это предусмотрено комплексом мер. Это принятие специального закона о проведении выборов".

"Никаких выборов под дулом пулемёта не будет", - заявил украинский президент, добавив, что голосование должно пройти в соотвествии с законодательством Украины и по стандартам ОБСЕ.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Сегодня основные препятствия на пути к проведению саммита "нормандской четвёрки" были устранены. Думаю, в ближайшее время станут известны даты. Ещё один очень важный пункт касается закона об особом статусе Донбасса, который уже существует и действует до 31 декабря 2019 года. Будет принят новый закон, который разработает парламент в тесном сотрудничестве и в рамках публичного обсуждения с членами общества. В этом законе не будет пересечена ни одна красная линия".

"Формула Штайнмайера" - шаг к капитуляции", - утверждают представители украинской оппозиции, обвиняя правительство в том, что то пошло на недопустимые уступки Кремлю.

Олег Тягнибок, лидер партии "Свобода":

"Это не что иное, как жалкий клочок бумаги, который толкает Украину на то, чтобы она капитулировала перед Московией".

Пётр Порошенко, бывший президент Украины:

"Никакой "формулы Штайнмайера" как составной части Минских соглашений не существует. Вы там не найдёте ни одного упоминания о ней. Сегодня "формулой Штайнмайера" называется "формула Путина".

Известно, что на заседании в Минске стороны договорились о разведении сил в Петровском и Золотом. Вопрос обмена пленными пока остаётся нерешённым.