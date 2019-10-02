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Брюссельское бюро

Двойки еврокомиссарам на парламентском экзамене

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 Андрей Бекетов 
Двойки еврокомиссарам на парламентском экзамене
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YVES HERMAN
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Программа "Вкратце из Брюсселя":

На неожиданные препятствия наткнулся процесс утверждения нового состава Еврокомиссии. Её сформировала немка Урсула фон дер Ляйен, но не по своему выбору, а из тех, кого прислали в Брюссель 26 других столиц ЕС.

Двух новичков пришлось отправить обратно в Будапешт и Бухарест ещё на этапе предварительных собеседований и попросить им замену. А два политических ветерана, представители Варшавы и Стокгольма, оступились на парламентских слушаниях.

"Неуд" Войцеховскому и Юханссон

На 3-часовых слушаниях в Европарламенте во вторник Януш Войцеховский не смог убедительно обосновать своё назначение на пост еврокомиссара по сельскому хозяйству. Поляк мучительно подбирал слова на английском, мялся и безуспешно пытался прояснять некоторые аспекты своей программы.

Чтобы удостовериться в его профпригодности, депутаты отправили ему вдогонку письменные вопросы. Если ответы не будут исчерпывающими, Войцеховскому назначат ещё одно, полуторачасовое собеседование.

Неубедительной была в профильном парламентском комитете и кандидат в еврокомиссары по внутренним делам Улва Юханссон. Один правоцентрист сравнил министра занятости Швеции с заезженной пластинкой, потому что она постоянно возвращалась к заранее продуманным ответам.

Ей тоже дали домашнее задание для подготовки к дополнительным слушаниям. Юханссон должна курировать, среди прочего, миграционную политику, но депутаты так и не узнали подробности её планов.

Угодить избирателю

Мы продолжаем знакомить вас с будущими членами Коллегии комиссаров. Они должны приступить к работе на 5 лет 1 ноября — если их утвердит Европарламент. Возможно, депутаты слишком придирчивы, но они сами отвечают перед избирателями своих стран за, чтобы на высокие посты в Брюсселе попали компетентные, чистые и самостоятельные люди.

Портрет Дидье Рейндерса

Министр иностранных дел Бельгии, политический тяжеловес Дидье Рейндерс назначен в Еврокомиссии ответственным за юридические вопросы. Этот портфель переходит ему от голландца Франса Тиммерманса, который много конфликтовал с популистскими руководителями стран Восточной Европы, обвиняя их в несоблюдении верховенства права.

Рейндерс возглавлял министерство финансов в момент перехода Бельгии на евро, председательствовал на встрече десяти крупнейших стран-кредиторов.

До нынешнего года он был однопартийцем либерального премьер-министра Шарля Мишеля, а сейчас примкнул к движению реформистов.

В июле бельгиец неудачно пытался стать Генеральным секретарём Совета Европы, который занимается в основном правами человека.

В последние дни репутация Рейндерса оказалась под угрозой. Бельгийский прокурор заподозрил министра в коррупции и отмывании денег, но прекратил расследование ко времени начала слушаний по его кандидатуре в Европарламенте.