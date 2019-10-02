"Корни" Ая Вэйвэя: о политике в искусстве

Пожалуй, никогда ещё в работах Ая Вэйвэя не было столько политики... Выставка произведений известного китайского художника-диссидента открылась в лондонской галерее Lisson.

В то время как КНР отмечает 70-летие коммунистического правления, Вэйвэй сетует на то, что стране явно недостаёт важных демократических ценностей и свобод.

"Для меня это печальный день. Вы видите нацию, которая существует вот уже 70 лет. Но в этой стране никогда не будет доверия народу. Власти не позволят ему иметь независимую судебную систему и избирательные бюллетени. У китайского народа никогда не будет свободы слова. Многое в этой стране идёт в разрез с представлениями о гуманизме и правах человека", - утверждает сам мастер.

Центральный экспонат выставки создан из деталей конструктора "Лего" - это граффити титульной страницы доклада Роберта Мюллера.

А инсталляцию "Сломанные крылья в мечтах о полёте" можно считать произведением автобиографичным. 81 день провёл Ай Вэйвэй в китайской тюрьме в 2011-ом. Его намеревались обвинить в экономических преступлениях. После освобождения художник покинул родную страну и уехал сначала в Германию, а затем в Великобританию.

"Ему приносит счастье работа с природными формами, с мифологией, с людьми. Но суть его творений сводится к политике, - поясняет куратор Грег Хилти. - Невозможно, смотря на сегодняшний мир, не замечать того, что его формируют некие экономические силы. Этот процесс ускоряется под влиянием политиков, роста международной напряжённости... То есть, желая творить в этом мире, заниматься творчеством, художник так или иначе будет иметь дело с политикой".

Экспозиция монументальных работ - скульптур и инсталляций Ая Вэйвэя - получила название "Корни". Она работает в галерее Lisson до 2 ноября.