По ту сторону радуги

В Лондоне европейская премьера фильма «Джуди» — лента о последнем периоде жизни одной из самых знаменитых актрис и певиц Голливуда Джуди Гарленд.

Она начала выступать в возрасте двух лет, а знаменитостью (и обладательницей «Оскара») стала в 17 после главной роли в «Волшебнике страны Оз». Режиссёр Руперт Гулд рассказывает о последних месяцах её жизни, которые она провела как раз в Лондоне.

Исполнительница главной роли Рене Зельвегер пришла на премьеру под зонтиком цветов радуги — в честь самой известной песни Гарленд.

Рене Зельвегер, актриса:

«Этот фильм — торжество, чествование духа и наследия этой женщины и, если хотите, напоминание о том, что последняя глава её жизни была трагической; но этот же фильм поможет понять, в каких обстоятельствах она оказалась, насколько героически она себя вела... И насколько она важна — не только для истории кинематографа или поп-культуры, но и для истории в целом. Исключительная женщина!»

Руперт Гулд, режиссёр:

«Уже в тот момент, когда Рене начала петь на пробах, я понял, что тут что-то есть. Она весёлая, у неё подходящий возраст, она превосходно справляется с ролью, совершенно вжилась в неё. Я в восторге, что смог стать частью этого действа, снять такой фильм».

Картину первый раз представили на кинофестивале в Торонто, несколько дней назад начался прокат в Северной Америке, а российская премьера намечена на 17 октября.