Макрон поддержал членство России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул важность возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Об этом Макрон заявил в своей речи, приуроченной к 70-летию старейшего в Европе органа межпарламентского сотрудничества. Решение восстановить делегацию Москвы в правах вызвало протест со стороны Украины. Оппоненты считают, что это нанесло удар по репутации Совета Европы. Однако глава французской республики придерживается другого мнения:

"Восстановление членства России в Совете Европы - не уступка. Наоборот, это - требование к России полного соблюдения обязательств и выполнения обязанностей перед Советом Европы. Это решение также подтолкнет нас к тому, чтобы стать сильнее и эффективнее, когда мы сталкивается с подобного рода ситуациями"- сказал Макрон, имея ввиду отношения между Россией и Украиной.

За несколько часов до выступления с трибуны ПАСЕ президент Франции провел другую знаковую встречу. В постоянном представительстве Франции при Совете Европы Эммануэль Макрон пожал руку украинскому режиссеру Олегу Сенцову. "Его свобода - результат подвижек в отношениях, одной из которых стал обмен пленными между Россией и Украиной в начале сентября" - отметил Макрон.