Кристалина Георгиева официально начала работу на посту директора-распорядителя МВФ. О её назначении было объявлено неделю назад. Совет управляющих, одобрив кандидатуру гражданки Болгарии, особо подчёркивал, что она стала первой в истории главой фонда из страны с развивающейся эргономикой.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ:

«Доброе утро! Отличный день, в первый раз я вхожу сюда как директор-распорядитель. В первый день будет много работы, так что закатаю рукава — и вперёд!»

66-летняя Георгиева сменила на этом посту француженку Кристин Лагард, избранную председателем Европейского центробанка.

Георгиеву называют решительной защитницей гендерного равноправия и борцом против изменения климата. Именно за тематику окружающей среды она отвечала на прошлом месте работы — на посту главного исполнительного директора Всемирного банка.